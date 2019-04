Escándalo en el hospital: “Agarré de los pelos a la doctora porque me gritó”

La mamá de la paciente que ayer fue denunciada por lesiones de parte de una médica del hospital Provincial reconoció que agredió a la profesional porque consideró que la maltrató a ella y a su hija. Dijo que la doctora le gritó en varias oportunidades y que no estaba dispuesta a atender a la criatura.

De acuerdo a lo que publicó Rosario3.com, un violento altercado se produjo este miércoles por la tarde en el hospital Provincial de Rosario, donde la madre de una pequeña paciente se peleó con una médica e intervinieron otros profesionales de la salud que también terminaron en la comisaría.

En contacto con el periodista Juan Cruz Funes (El Tres), la mujer de 29 años, mamá de una beba de un año contó su versión de los hechos. De acuerdo a lo que señaló, su hija nació prematura por lo cual recibe un seguimiento especial de su salud. “El lunes por la mañana la llevé con muchos mosquitos y tos, le hicieron paf cada 20 minutos y me la mandaron a mi casa. Me dijeron que si empeoraba la trajera y como tosía y tenía mocos y anoche tuvo fiebre la traje”, precisó este miércoles a la noche.

“Le comenté lo que pasó y la médica me dice que no puedo ir todos los días a la guardia a lo que yo le digo que la nena había empeorado, que tenía miedo, que le hicieras una placa en el pecho porque le escuchaba ruidos”, señaló. Siempre de acuerdo a su relato, la profesional abandonó la sala para ir a una contigua desde donde ella pudo escuchar que hablaba con otros médicos y que les refería: “Ya le dije que tiene más de los mismo”.

La mamá reconoció que esos comentarios la enojaron y que ingresó a la habitación en donde estaba la profesional y la abordó: “Vos tenés que atender a mi bebé, vamos a hacer una cosa, te denuncio”, detalló sobre esa supuesta conversación. De acuerdo a lo que manifestó, la médica le gritó que hiciera lo que quisiera, le tiró la orden y le volvió a advertir que ella no podía ir todos los días al hospital. “Me gritó y yo me fui y la agaré de los pelos, casi me caigo con la nena entre los médicos que había”, agregó.

La mujer, además, remarcó que percibió que la médica estaba “de mal humor”, que se enojó y le gritó a la beba porque no abría la boca. “Ella dice que yo la rasguñé y yo también tengo rasguños, que se fijen en las cámaras cómo gritaba”, apuntó.

Versión oficial

El comisario Pablo Bagli, de la seccional 2ª, donde los involucrados fueron trasladados, contó desde el móvil de Telenoche (El Tres) que ante el hecho intervino el personal del destacamento ubicado en el hospital. Dijo que la médica (43 años) denunció a la madre de la nena por rasguños y otras lesiones leves, mientras que la otra joven también reportó golpes recibidos en medio de la pelea.

Según el parte policial, otro médico de la guardia intervino para ayudar a su colega y también fue demorado. Incluso algunos enfermeros mediaron para intentar calmar el disturbio.

“La situación ya fue resuelta y se aprestan todos a retirarse de la comisaría”, agregó el comisario.