Escuchas a Pullaro: sugieren que el juez fue engañado

Tras la polémica por las conversaciones telefónicas entre el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro y el comisario de Rafaela, Adrián Rodríguez, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein llamó la atención sobre el origen de esas grabaciones. Sostuvo que el juez que firmó la orden para intervenir la línea de Pullaro pudo haber sido engañado, como el magistrado –ilustró– que habilitó al ex fiscal Fernando Rodrigo a pinchar el teléfono de su ex novia. Además, recordó que el propio fiscal general Jorge Baclini aclaró que de la charla entre el ministro y Rodríguez no se desprende ningún delito.

En diálogo con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Silberstein dijo que “sospecha que no hay argumento para pedir” la intervención al teléfono del ministro.

En tal sentido, explicó que para que un juez, en este caso Nicolás Falkenberg, apruebe una intervención telefónica, deben existir argumentos que lo justifiquen. Es decir, el fiscal debe convencer al magistrado. En este caso, los fiscales Roberto Apullán y su adjunta, María Laura Martí, apartados a último momento de la causa contra Rodríguez.

“Nos encontramos ante la posibilidad de que el juez haya sido engañado o actuó con premura”, observó Silberstein y recordó lo ocurrido con el ex fiscal Rodrigo –bajo tratamiento psquiátrica– quien, con una orden judicial, pinchó los teléfonos de su novia y de personas de su entorno, entre ellos su ex suegro.

En tal sentido, el ministro de Justicia señaló que el fiscal que pidió la escucha podría haber incurrido en el delito de estafa judicial. También advirtió que se violó la cadena de custodia de la grabación, y entonces habría un segundo delito por parte de alguno de los dos fiscales: incumplimiento de deberes de funcionario público.