Escuela sufrió ocho robos en los últimos siete meses

La escuela Nº 608 "La Esperanza" de Villa Gobernador Gálvez fue robada el pasado fin de semana. Es la octava vez en los últimos siete meses. Integrantes de la cooperadora indicaron que los ladrones se llevaron "lo último" que quedaba en el establecimiento educativo: una computadora. Además, solicitaron que se contrate a un sereno.

En diálogo con la periodista de De 12 a 14 (El Tres) Fernanda Rubio, los padres e integrantes de la cooperadora manifestaron que el Ministerio de Educación "hace oidos sordos" ante los reclamos realizados. "Es el único lugar de la zona donde se puede sacar a los chicos de la droga, para que no sean soldaditos. Hay que defender esta escuela", agregó una presente, quien amplió: "Esta vez entraron por atrás. Hay que cerrar los accesos para que no puedan ingresar".

Una de las mamás explicó que el colegio, ubicado en Picasso y Artigas, cuenta con alarma, aunque los delincuentes también lo saben y sacan provecho. "Recibí un llamado de la empresa de alarmas y me decía que estaba sonando. Les pedí que manden al comando radioeléctrico pero me dicen que (los policías) no sabían la dirección. Para ellos no existimos", apuntó.

"Si suena la alarma y venís te puede pasar lo que le sucedió al director la otra vez. Esperan que llegues para robarte a vos también", finalizó otra persona.