Esmeralda Mitre confesó sus infidelidades a Darío Lopérfido en televisión... y ¡pidió que no le cuenten a nadie!

La actriz y el ex director del Teatro Colón –muy conocido por haber negado a los 30 mil desaparecidos que dejó la última dictadura militar– se separaron hace unas semanas después de once años de relación. La artista lo confirmó por Instagram con un texto en el que aseguró que “siempre estarán juntos”.

Luego, sorprendió en el estudio de Infama Recargado con sus infidelidades, entre ellas con el periodista Juan Manuel “Rifle” Varela.

Rifle Varela habría sido uno de los amantes de Esmeralda. (Foto: Instagram riflevarela)

“Fue raro porque anuncié mi separación y a la semana siguiente (surgió lo del Rifle)… Eso fue lo que me dolió, quedé como alguien que no soy. Puedo tener relaciones, de hecho, las he tenido estando con Darío y nadie se enteró. Con gente famosísima…”, tiró la actriz y luego pidió (como si no estuviera al aire): “No le digan a nadie porque Darío está en Alemania. No sabía. Ni ahí, porque yo no lo hago saber. Además, no le importa. Él está más allá del bien y del mal”.

Sin embargo, reconoció que en realidad a Lopérfido “en el fondo, le importaba”. “Pero nunca se lo conté –aclaró–. Alguna historia habré tenido… Nada muy importante. Siempre ganó él. Una mujer tiene derecho a ponerse a prueba. Si no, no sería artista”.