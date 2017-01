Espeluznante relato de una mujer secuestrada por su ex

El calvario de esta mujer y sus tres hijos –uno de ellos fruto de una relación anterior– comenzó el 20 de julio pasado cuando su ex apareció en su casa y los metió a los cuatro a la fuerza en su auto, según ella misma contó en el Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

Una joven de 27 años fue secuestrada junto a sus tres hijos por su ex pareja por más de un mes. Según su relato, durante el cautiverio el secuestrador torturó a los niños y abusó de ella. La investigación surgió a raíz de una denuncia realizada por la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas. La mujer y sus hijos reciben ahora asistencia de parte de un equipo multidisciplinario y el sospechoso se encuentra bajo prisión preventiva. Ocurrió en Esperanza, ciudad del centro de Santa Fe.

