Estacionamiento: comerciantes denuncian ola de multas incorrectas a clientes

“Esperamos que el municipio difunda la situación y mecanismo de reparación dirigido a los automovilistas afectados y asegure que no va a suceder lo mismo el 29, 30 y 31 y Reyes, fechas alcanzadas por el beneficio de estacionar sin cargo en zonas habitualmente prohibidas o tarifadas en el Casco Histórico”, reclamaron.

“Automovilistas con ánimo de consumir en el casco histórico de nuestra ciudad se encontraron con que lo que el municipio difundió a través de los medios de comunicación como un beneficio para ellos, lamentablemente no se plasmó en la realidad”, señala un comunicado de la entidad que nuclea a los comerciantes.

Desde la Asociación Casco Histórico de Rosario advirtieron que registraron una considerable cantidad de “automovilistas Indignados” por la situación y estimaron que hay “un número enorme de afectados” los días 22, 23 y 24 de diciembre, cuando por ordenanza se impuso la permisión para estacionar en determinadas calles donde rige una prohibición para tal fin. Y también el no cobro del estacionamiento medido.

