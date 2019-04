Estados Unidos valoró "el arduo esfuerzo de Macri para reformar la economía"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó este sábado “el arduo trabajo” que realiza el presidente Mauricio Macri “para reformar la economía argentina”, al formular declaraciones en Chile, durante una visita oficial a países de la región.

En la Argentina, "el país ha decidido que los viejos modelos no ofrecen resultados". "Que aquellas soluciones ya no funcionan. No es lo que están buscando. Por eso valoramos el arduo esfuerzo que realiza el presidente Macri para reformar la economía del país”, señaló Pompeo.

Según informó la agencia Télam, el funcionario formuló estas declaraciones durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Chileno-Estadounidense en el marco de la gira por países de Sudamérica para tratar la situación que atraviesa Venezuela.

Durante esta reunión estaba presente el presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuya labor como continuador del modelo económico que sigue el país trasandino también fue ponderado por Pompeo.

"Hay un dicho en inglés que indica que lo popular no es siempre lo correcto y que lo correcto no es siempre lo popular. Eso es lo que sucede en Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, el secretario de Estado destacó el regreso de Argentina al mercado de capitales después de 15 años, y consideró que “los pasos difíciles que se están dando comienzan a dar resultados”.

“El gobierno (argentino) está dando pasos difíciles pero importantes para construir un crecimiento sostenible. Es un camino con obstáculos y no está exento de peligros. Pero ha dado resultados”, puntualizó.