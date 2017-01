“Este año se termina el problema de las aulas móviles”

La ministra de Educación, Claudia Balagué, aseguró que todas las escuelas están en condiciones de iniciar las clases en marzo y desmintió, como plantean desde el gremio docente, que haya más de dos mil chicos de 4 años sin salita.

Consultada por Rosario3.com sobre la situación en los jardines de infantes que a fin de año enfrentó a Amsafé con la cartera educativa, la ministra Balagué dijo que no es cierto que 2.500 chicos no tengan lugar en salas de cuatro año como habían alertado. Sí, reconoció que muchos padres quizás deberán mandar a sus hijos no a la escuela que tenían pensado sino a otra cercana.

Por otro lado, señaló que las escuelas de la provincia están en obras y que al fin “este 2017 se termina el problema de las aulas móviles”, otro de los puntos cuestionados por los docentes.

También indció que las tareas de refacción a los colegios afectados por las inundaciones avanzan a buen ritmo y que todo indica que el 6 de marzo los niños, niñas y adolescentes de toda la provincia van a poder comenzar el ciclo lectivo sin problemas. Dijo que sólo algunas escuelas rurales –que por lo general cuentan con muy poco alumnos– no podrán abrir en marzo porque los caminos siguen anegados pero aseguró que los estudiantes serán relocalizados a instituciones de la zona.

En tanto sobre el gran debate que se viene, la paritaria docente, Balagué informó que aún no hay un fecha para la primera reunión y que todavía no se puede hablar de porcentajes porque el Ipec no terminó de hacer sus evaluaciones y proyecciones.

En tal sentido, la funcionaria dejó para más adelante la discusión fina sobre cifras. Desde Amsafé piden, al menos, 30 por ciento de aumento salarial.