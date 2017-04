Este miércoles comienza Cultura Más Vos 2017

Este miércoles comienza una nueva edición de Cultura Mas Vos, el proyecto itinerante de Grupo Televisión Litoral. La caravana del arte y la cultura llega a localidad de Timbúes con nuevos juegos y el recital de la banda The Panas.

