Estos son los estrenos de Netflix para enero

Se conoció la lista con todos los estrenos de Netflix para el mes de enero en latinoamerica. La lista la publicó el portal netflixenespanol.com.

Domingo 1 de Enero

American Crime (Temporada 2)

Fleming: The Man Who Would Be Bond (Miniserie)

Mercy

Power Rangers (Temporada 1) – Original de Netflix

The Wind Rises

To Be a Miss

Martes 3 de Enero

Shadowhunters (Temporada 2) – Original de Netflix

Miércoles 4 de Enero

Downton Abbey (Temporada 6)

The Choice

Jueves 5 de Enero

The Shannara Chronicles (Temporada 1)

Viernes 6 de Enero

A Golpe de Monedas

Degrassi Next Class (Temporada 3) – Original de Netflix

One Day At a Time (Temporada 1) – Original de Netflix

Tarzan and Jane (Temporada 1) – Original de Netflix

Sábado 7 de Enero

Deepsea Challenge

Martes 10 de Enero

Jim Gaffigan: Cinco – Original de Netflix

We’re Laloopsy (Temporada 1) (One)

Viernes 13 de Enero

Clinical

Historia de un Clan (Temporada 1)

Una Serie de Eventos Desafortunados (Temporada 1) – Original de Netflix

Martes 17 de Enero

DC’s Legends of Tomorrow (Temporada 1)

Neal Brennan: 3 Mics – Original de Netflix

Miércoles 18 de Enero

Turbo

You, Me, Her (Temporada 1)

Viernes 20 de Enero

Bitten (Temporadas 1 a 3) – Original de Netflix

Frontier (Temporada 1) – Original de Netflix

Take The Ten

Voltron: El Defensor Legendario (Temporada 2) – Original de Netflix

Martes 24 de Enero

Cristela Alonzo: Lower Classy – Original de Netflix

Novatos – Original de Netflix

Terrace House: Aloha State (Temporada 1) – Original de Netflix

Viernes 27 de Enero

Home: Las aventuras de Tip & Oh

iBoy

Kazoops (Temporada 2) – Original de Netflix