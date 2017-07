Exponerse al sol en la nieve puede ser peligroso

“Si se van a hacer actividades fuertes, se prefieren los protectores resistentes o muy resistentes al agua, que luego de inmersión o sudoración intensa mantienen entre un 50 y un 80% de factor de protección solar respectivamente. Además no hay que olvidarse de utilizar anteojos con factor de protección UV”, concluyó Solé.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo