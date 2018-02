Familia. Modelo para desarmar, una exposición colectiva de fotografía con curaduría de Sub, Cooperativa de Fotógrafos, que presenta el trabajo de 25 artistas provenientes de ocho países (Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, México, Venezuela, Francia y España).

La familia es el primer continente que vincula lo público con lo privado: se asimilan los valores marcados por el sentido común dominante, se instituyen las reglas sociales que organizan la vida y se imponen las reglas que rigen la vida social. La familia es el territorio donde se disputa el espacio ideal con las transformaciones que pugnan por legitimarse.

De esta manera, la familia deviene un dispositivo social que alberga modos de organización y pautas morales que instituciones como el estado y la iglesia buscan perpetuar en el tiempo. Cerrada sobre sí misma pero permeable a las mutaciones, busca trascender mandatos y ensayar vínculos afectivos que generen la sensación de libertad.

En los distintos ensayos que tejen el entramado narrativo de esta exposición, el acceso a la intimidad familiar de cada realizador revelará que esos territorios de relaciones y tensiones, estallan para dejar entrever que aquello que parecía habitual y cercano, comienza a percibirse como extraordinario.

El eje temático de esta muestra propone invitar a detenerse y reflexionar acerca de la familia como un núcleo en constante construcción y transformación, que pone en evidencia una sociedad que también se modifica. Dentro de esta dinámica, la narrativa de la propuesta aspira a develar que no existe una sola manera de “ser familia” ya que los modelos y los vínculos entre las personas adoptan diferentes formas, según sus contextos históricos, sociales y culturales.

La selección de artistas fue realizada por su anclaje en las historias y su aporte a la temática propuesta por la muestra. Una narración coral entre artistas consagrados y nuevos autores cuyos ensayos relatan temáticas sobre la ausencia, descendencia, pérdida, desarraigo, identidad ,memoria, maternidad, diversidad sexual, discapacidad etc, hasta llegar al genérico modelo de familia unida al “estilo italiano”. Los ensayos de los artistas presentados mixturan herramientas documentales y alegóricas, aplicadas en muchos casos a sus propias familias.

Lista de Artistas

HECTOR RIO

GABRIELA MUZZIO

MARTIN ESTOL

CECILIA REYNOSO

NICOLAS POUSTHOMIS

INES TANOIRA

LILIANA CONTRERA

VERONICA MASTROSIMONE

MARTIN WEBER

ALEJANDRO KIRCHUK

FRANCO VERDOIA

ALAIN LABOILLE

VALERIA BELLUSCI

ORIANA ELIÇABE

GERARDO DELL ORO

ANA CASAS BRODA

FLOR LO RE

BETO GUTIERREZ

CECILIA ESTALLES

LUCILA QUIETO

MARCOZ LOPEZ

Sub, Cooperativa de Fotógrafos fue creada en Buenos Aires a fines de 2004, la cooperativa está integrada por Gisela Volá, Nicolás Pousthomis, Gerónimo Molina, Verónica Borsani en Buenos Aires; Olmo Calvo Rodríguez en Madrid y Martín Barzilai en París. Su trabajo profundiza en la creación de una identidad colectiva y la realización de ensayos fotográficos que son difundidos a través de la prensa nacional e internacional, exposiciones y proyecciones en todo el mundo. Han recibido 7 destacados premios, entre ellos: 1o Premio Bienal de Arte de Cuenca, Ecuador 2010, 1o Premio Picture of the Year (LATAM) 2011 y 2012, Selección Oficial Premio Petrobras, Argentina 2014, Selección Oficial Salón Nacional de Artes Visuales, Argentina 2014. También forman parte de la colección FOLA (Fototeca Latinoamericana). Y de la muestra “Aquí nos vemos” Fotografía colectiva latinoamericana, en el Centro Cultural Kirchner con curaduría de Adriana Lestido, Juan Travnik y Gabriel Díaz. En 2017, fué parte de la exposición “continuidad y contradicción”, organizada por el Getty Museum de Los Ángeles, EE.UU.

La muestra puede visitarse hasta el sábado 21 de abril.

Entada 20 pesos. Miércoles, gratis; jueves, gratis para estudiantes