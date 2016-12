Farmacias de todo el país no atenderán más a afiliados de Pami

No obstante, en contacto con el periodista Ariel Borderi (Radio 2), la odontóloga Norma Cáceres llamó la atención sobre la falta de preocupación del titular de Pami, Carlos Regazzoni. “No le interesa la odontología de los jubialdos”, alertó.

En el mientras tanto, y hasta que no vuelva a correr el flujo de dinero para poder pagarles a las droguerías, las farmacias no efectuarán descuentos a los jubilados.

“Las farmacias no tenemos para hacerle frente a nuestros proveedores, las droguerías, que han hecho su esfuerzo soportando y tratando de ayudarnos pero llegamos a esta situación. Más de 2 millones de pesos de deuda en todo el país”, lamentó Cándido Santa Cruz, titular del Colegio Farmecéutico de Rosario.

Representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país anunciaron oficialmente que a partir de este miércoles “dejarán de atender a los afiliados de Pami” debido a que la obra social de los jubilados y pensionados “no ha cumplido con sus compromisos de pago”. Desde el colegio de farmecéuticos local aclararon que no se trata de una medida de fuerza sino de una “imposibilidad” porque no pueden pagarles a las droguerías.

