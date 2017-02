Febrero de película en Espacio Arteón

HISTORIAS DE NEW YORK: SÁBADO 25 - 20hs / DOMINGO 26 - 19hs​ Directores: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen. Con Nick Nolte, Rosanna Arquette, Steve Buscemi. Duración: 119 min.

​​LA LEYENDA DEL PIANISTA EN EL OCEANO: SÁBADO 18 -​ ​22hs / DOMINGO 19 - 21hs ​Director: ​​Giuseppe Tornatore. Con Tim Roth, Pruitt Taylor Vince,Mélanie Thierry. Duración: 125 min. ​Sinopsis:​Desde finales del siglo XIX, se producen emigraciones masivas a los Estados Unidos. A bordo de lujosos trasatlánticos, además de elegantes burgueses, viajan también emigrantes. Danny, el maquinista del Virginia, encuentra a un niño abandonado sobre un piano, lo adopta y le impone el nombre de Novecento ("siglo XX" en italiano). El barco es el hogar del niño, y los pasajeros, sus ventanas al mundo. Tras la muerte de Danny, alguien descubre por azar el talento innato del niño para el piano. A través de la música, este insólito personaje muestra lo que siente dentro del limitado mundo de un barco que no se atreve a abandonar.

​​UN HOMBRE Y UNA MUJER 20 AÑOS DESPUÉS: MIÉRCOLES 15 -21hs​ ​/​ ​VIERNES 17 -19hs ​Director: Claude Lelouch. Con ​Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Richard Berry. Duración: 112 min. ​Sinopsis: ​Año 1986. Después de su breve encuentro de 1966, Anne Gauthier (Aimée) y Jean-Louis Duroc (Trintignant) han seguido rumbos divergentes y no se han vuelto a ver más. Anne sigue estando viuda y se ha convertido en directora de cine. Jean-Louis es el director del equipo automobilístico Lancia y se encarga de organizar el rally París-Dakar; también sigue viudo, pero tiene novia. Anne, que está viviendo una etapa crítica, decide rodar un filme sobre un momento crucial de su vida: su idilio con Jean-Louis. Se pone en contacto con él y se citan en el mismo restaurante en el que empezó su historia 20 años antes.

​​DESDE EL JARDIN: MIÉRCOLES 8 -21hs​ ​/VIERNES 10 -21hs ​Director: Hal Ashby. Con: Peter Sellers, Shirley MacLaine,Melvyn Douglas. Duración: 130 min. ​Sinopsis:Chance es un hombre peculiar. Su vida se reduce a cuidar el jardín de la mansión de un hombre adinerado y a ver la televisión el resto del día. Pero, cuando el dueño de la casa muere y Chance es despedido, no está preparado para hacer frente al mundo exterior. Tiene, sin embargo, la suerte de conocer a Eve, una buena mujer que lo acoge en su casa. Lo paradójico es que, poco a poco, este hombre analfabeto pero extremadamente cortés conseguirá engañar a muchos haciéndoles creer que es un gran político.​

​​AMICI MIEI: SÁBADO 4 - 20hs / DOMINGO 5 - 19hs Director: Mario Monicelli. Con Ugo Tognazzi, Philippe Noiret,Gastone Moschin.​ ​Duración: 109 min​. Sinopsis: ​Cuatro amigos cincuentones, que llevan toda la vida juntos, se pasan el día organizando bromas pesadas para burlarse de los demás. Son el periodista Giorgio Perozzi, perseguido por la reprobación de su hijo y su ex-mujer; el arquitecto Rambaldo Melandri, sensible a los asuntos del corazón; el barman Guido Necchi, propietario del bar en el que el grupo se reúne cada noche; y el conde Mascetti, un noble venido a menos, obligado a vivir en un sótano, que no tiene ningún escrúpulo a la hora de alejar a su mujer y su hija para disfrutar de una relación clandestina con su joven amante, Titti. Todos ellos, conscientes de que les ayuda a seguir unidos, recurren a las bromas para prolongar su juventud y defenderse de las penas de la vida.

En este febrero, Espacio Arteón, Sarmiento 778, presenta una programación 24 películas, entre argentinas y extranjeras. La grilla del ciclo de Cine Arte incluye títulos como Milagro en Milán, Nos habíamos amado tanto, Permitidos, Carne trémula, El ciudadano ilustre y Gilda. No me arrepiento de este amor.

