Fein pidió que no sancionen a los súper locales que abran los domingos

Desde la Secretaría de Comercio Interior de Santa Fe manifestaron a este medio que no estaba tomada aún la determinación de inspeccionar a los supermercados el próximo domingo.

Cabe recordar que hay un convenio firmado entre la Asociación de Empleados de Comercio, la Asociación Empresaria de Rosario y la Cámara de Supermercadistas local para que los supermercados abran los domingos cuando el día anterior o posterior sea feriado. Consultado sobre cómo será la actividad el próximo fin de semana (el lunes es 1º de mayo), Contigiani dijo: "En caso de que no se llegue a una decisión deberíamos hacer las inspecciones que nos manifiesta la ley".

"Lo estamos evaluando con el área jurídica de la provincia. Esto debe encuadrar en una normativa. Uno no puede hacer lo que desea por más que el pedido sea lógico y razonable", señaló a este medio el ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani.

El pedido de la intendenta no apunta a modificar la normativa, sino a que todos estos comercios tengan la misma actividad hasta que el máximo tribunal de Justicia de la provincia decida si es o no constitucional la ley 13.441.

La propia intendenta confirmó a Rosario3.com el envío de la carta a autoridades provinciales y agregó que es para que no haya "competencia desleal" con los comercios locales, ya que sólo algunas cadenas tienen el aval judicial para poder trabajar los domingos.

La intendenta Mónica Fein envió la semana pasada una carta a autoridades provinciales en la que pide que suspendan las sanciones a los supermercados locales que abran los domingos. De tener lugar, la medida solicitada se aplicaría hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre la cuestión de fondo de la ley 13.441 de descanso dominical, que rige desde el 3 de julio del año pasado. Por otra parte, desde los ministerios de Producción y Trabajo de la provincia aún no definieron si el próximo domingo habrá inspecciones, dado que el lunes será feriado y un convenio firmado –no vinculante– indica que estos comercios no pueden tener dos días sin actividad.

