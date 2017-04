Femicidio en Córdoba: encontraron calcinado el cuerpo de una joven

Fue asistida en la sede de Bomberos, ubicada cerca de esa esquina. De allí se fue con Barrios pero de según su primera declaración ante la Justicia, ella se había ido por una calle en la que había “un auto negro” y no la vio más.

Imputado por el presunto delito de homicidio calificado quedó detenido Alan Barrios, de 21 años, con quien Tamara compartía la vivienda. Habían sido criados juntos como hermanos aunque no estaba clara su relación actual.

Otra mujer que salió a bailar y no volvió más. Otro femicidio. Este martes la policía de Córdoba encontró el cadáver de una muchacha desaparecida desde el sábado. La víctima, madre de una beba de dos años, fue vista por última vez cuando volvía a su casa después del boliche. El hecho recuerda el brutal femicidio de Micaela , la joven militante violada y asesinada a la salida de una disco en Entre Ríos hace apenas dos semanas.

