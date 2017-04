Femicidio en Tucumán: mujer fue asesinada de 8 puñaladas

El femicidio fue cometido alrededor de las 6.30 en una calle del barrio Crucero Belgrano de la capital tucumana y se conoció poco después, cuando un hombre identificado como Julio Rubén Olivera (62), entró a la comisaría 9 con un cuchillo en la mano y dijo haber asesinado a su ex pareja, Silvia Morales.

Una mujer fue asesinada este domingo de al menos ocho puñaladas en la vía pública, en San Miguel de Tucumán. Por el hecho, su ex pareja se entregó en una comisaría, donde comentó ser el autor del femicidio.

