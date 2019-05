Feroz robo en club de barrio: intentaron balear al sereno y lo molieron a golpes

Delincuentes redujeron al sereno del club San Martín de La Florida, lo maniataron, le gatillaron dos veces en la cabeza –no salió la bala, según un testimonio– y se robaron todos los elementos de valor que encontraron. Fue durante el fin de semana pero trascendió este lunes. "Es un club de barrio, es el hospital de los chicos de la calle. No tenemos custodia, nada. Se llevaron todo, no dejaron nada", comentó una de las autoridades de la institución.

"Sorprendieron al sereno, entraron por un boquete y pasó lo que pasó. Lo maniataron, le dieron golpes, le gatillaron dos veces en la cabeza. Le dijeron «quedate quieto o te mato». Le hicieron abrir el portón, vinieron con un auto. Se llevaron lo que recaudamos durante seis años. Televisores, electrodomésticos que brindamos a los socios", relató una autoridad de la institución a Cada Día (El Tres).

El dirigente del club San Martín consideró "lamentable" que el robo ocurra en una institución barrial. "No hay dinero, hay orgullo, fuerza y sentimientos. Nos llevaron todo, no dejaron nada. Es de los únicos clubes de barrio de La Florida que subsistió. Cobramos una cuota de 50 pesos, no te comprás ni un atado de 10 cigarrillos con eso", señaló.

"(El club) es el hospital de los chicos de la calle. Sufrimos la delincuencia día a día. Nos robaron bicicletas, camisetas, pecheras que hicieron las chicas del club. No hay patrullaje, nada. Llamás a la policía y no viene. No sé qué esperan", concluyó.