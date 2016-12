Fiestas callejeras: “Nuestra obligación es prevenir la conflictividad”

Gustavo Zignago, el secretario de Control y Convivencia Ciudadana de Rosario, confirmó que el próximo 31 de diciembre se intervendrá en 10 puntos de la ciudad donde están previstas las denominadas fiestas callejeras. Tras el pedido del concejal del bloque Unión PRO, Federal Carlos Cardozo, para que la Municipalidad de Rosario instrumente mayores controles tras la realización de un encuentro el 24 de diciembre en el barrio Lisandro De la Torre, descartó que se haya tratado de una fiesta clandestina y defendió los controles desarrollados. Consideró que el rol del Estado es prevenir situaciones de conflictividad cuando se trata de encuentros entre vecinos que, en muchas ocasiones, conforman tradiciones barriales.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), el secretario municipal se refirió a la realización de fiestas callejeras en la ciudad y explicó sobre el rol del Estado: “Tiene la obligación de equilibrar la puja de intereses y tiene que tomar alguna decisión en esa puja. Nuestro principal objetivo es no se produzcan consecuencias riesgosas, prohibir el alcohol en la vía pública y perseguimos que no haya elementos contundentes”, aclaró.

Zignago remarcó que tanto el año pasado como este año para Nochebuena, personal de las áreas de Control estuvieron presentes en las reuniones que tuvieron lugar. De cara al 31 de diciembre, señaló: “Vamos a estar en unos 10 puntos donde hay convocatorias y vamos a trabajar para generar entornos más seguros que no afecten a la individualidad de los que deciden festejar y los que no están en la fiesta. Vamos a estar decomisando bebida alcóholica y tratando de contener. Nuestra obligación es prevenir y quitar elementos que aporten conflictividad, nuestra intención no es reprimir pero no queremos situaciones complicadas”.

En cuanto a la fiesta del 24 de diciembre en la esquina de Carrasco y Díaz Vélez y Carrasco, en el barrio Lisandro de la Torre –en la que, según el concejal del bloque Unión PRO Federal Carlos Cardozo, se instalaron cabinas de disc jockey, hubo consumo descontrolado de alcohol en la vía pública, se registaron reclamos de vecinos que pasada cierta hora pretendían descansar y se dio un final violento con un patrullero de la Policía de la provincia agredido–sostuvo: “Estuve en el lugar entre las 3 y las 7.30 con el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, había unas 150 personas con un alto volumen de la música. Muchos fueron porque se había desactivado otra convocatoria en Tuellas y Avellaneda”.

Luego, analizó: “Hay una tradición de la gente que se reúne para celebrar en los barrios, pero esto se potencia con las redes sociales”, observó y remarcó que desde la secretaría de efectuaron controles sobre la venta y consumo de alcohol y la existencia de elementos que puedan ocasionar peleas. También aseguró que la reunión no tuvo fines comerciales sino que las personas llevaba sus propias bebidas.

“No hay que poner esta convocatoria en un lugar tan extremo, pero hay que reflexionar sobre cómo queremos convivir en el espacio público, de qué forma acompañamos a los más chicos. Son muchos los condimentos que nos tocan controlar y lo hacemos”, expresó.