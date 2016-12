Filmados cuando cargaban chop en camioneta de Gendarmería

“Un hombre que estaba cargando el chop, cuando vio que nosotros estábamos filmando, saca su teléfono y nos saca fotos como para intimidarnos”, describió luego. Y agregó que “el que saca la foto no estaba uniformado, pero se subió como acompañante a la camioneta”.

El testigo contó qué le respondieron cuando llamó a Gendarmería para advertir sobre el episodio: “Nos dijeron que no se podía tomar una denuncia, que iban a hacer una despedida de año en San Martín y Rueda; nos dijeron que teníamos que ir personalmente a hacer la denuncia”.

