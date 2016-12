Fin de año para asado y pileta: nubes y calor sin lluvia

Los festejos de fin de año siempre generan una duda existencial: ¿la mesa afuera o adentro? Es que ya sea quienes gozan de un lindo patiecito, los que poseen parque o por qué no, los que acostumbran a cenar en la vereda prefieren comer por última vez en el año a la luz de las estrellas. ¿Se podrá este 31 de diciembre? ¿Y qué pasará al otro día, el primero de un nuevo año?

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo