Francia elegirá este domingo a su nuevo presidente

En línea con la forma de gobierno semipresidencialista del país, Francia celebra elecciones legislativas a dos vueltas el 11 y el 18 de junio, y de la composición de la Asamblea Nacional (Diputados) dependerá el color político del primer ministro y su gabinete, que podría o no ser del mismo partido que el presidente.

Ganar el balotaje solo será el comienzo de una extensa lista de desafíos para el mandatario que el 14 de mayo tome las riendas de un país que es la quinta economía mundial pero que desde hace varios años flirtea con la recesión y no puede contener la desocupación por debajo del 10%.

En cambio, Macron es la esperanza de la clase dirigente europea que trata de no exteriorizar demasiado su apoyo al candidato liberal para que este no se vuelva un lastre para su figura.

La excepción fue el izquierdista Mélenchon, quien cosechó 7 millones de votos y fue duramente criticado por haber dicho que irá a votar y que no lo hará por el Frente Nacional (FN) de Le Pen, pero sin revelar si lo hará por Macron o en blanco, otra eventualidad que beneficiaría a la candidata que aspira a ser la primera mujer en presidir a Francia.

Los sondeos predicen una cómoda victoria del liberal ex ministro de Economía e Industria del actual gobierno socialista de Francois Hollande, dado que el rechazo que generan las posiciones ultranacionalistas de Le Pen hicieron que casi todos los otros candidatos que compitieron en el primer turno llamaran a votar por él.

En la primera vuelta del mes pasado, 10.577.572 no se inscribieron o no fueron a votar, según el Ministerio del Interior. La cifra equivale a una abstención del 22,3% –un 2% más que en las últimas 10 elecciones presidenciales–, un resultado intermedio entre lo obtenido el 23 de abril por Macron (24%) y Le Pen (21.3%).

En total 47.591.118 franceses se encuentran habilitados para votar, aunque para ello hay que inscribirse previamente, ya que el voto no es obligatorio.

