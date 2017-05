Francia vota a su nuevo presidente

En línea con la forma de gobierno semipresidencialista del país, Francia celebrará elecciones legislativas a dos vueltas el 11 y el 18 de junio, y de la composición de la Asamblea Nacional (Diputados) dependerá el color político del primer ministro y su gabinete, que podría o no ser del mismo partido que el presidente.

Ganar el balotaje solo será el comienzo de una extensa lista de desafíos para el mandatario que el 14 de mayo tome las riendas de la quinta economía mundial pero que desde hace varios años flirtea con la recesión y no puede contener la desocupación por debajo del 10%.

En una escuela del distrito 10, Yacine, de 47 años, hijo de argelinos radicados en Lyon hace medio siglo, admitió que "estuve a punto a irme por el fin de semana largo pero decidí quedarme porque el temor a que el electorado de izquierda se desmovilice abriera la puerta a una victoria de los Le Pen. No podía priorizar mi descanso a un cambio cambiaría la Francia que siempre conocí para siempre".

"Vine a votar contra la extrema derecha, no a favor de Macron aunque meta su boleta. Un ex banquero nunca podría representarme, es todo lo contrario a mis ideas. Estás son las paradojas de un sistema obsoleto que nos lleva a elegir siempre por el menos malo de los malisimos", sentenció Nathalie, de 52 años mientras esperaba su turno para sufragar en una escuela del distrito 19 de París, en el noreste de la capital.

Los sondeos predicen una cómoda victoria del liberal ex ministro de Economía del actual gobierno socialista de Francois Hollande, dado que el rechazo que generan las posiciones ultranacionalistas de Le Pen hicieron que casi todos los otros candidatos que compitieron en el primer turno llamaran a votar por él.

En la primera vuelta del 23 de abril, 10.577.572 de franceses no se inscribieron o no fueron a votar, según el Ministerio del Interior. La cifra equivale a una abstención del 22,3%, un 2% más que en las últimas 10 elecciones presidenciales y un resultado intermedio entre lo obtenido por Macron (24%) y Le Pen (21.3%).

Los 47.591.118 franceses habilitados para votar, aunque para ello hay que inscribirse previamente, ya que el voto no es obligatorio, votan desde las 8 (3 de Argentina) y hasta las 19 (14 de Argentina), aunque en París y otras grandes ciudades los centros de voto cerrarán una hora más tarde, a las 20:00.

