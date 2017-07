Frigerio relativizó el reclamo de Santa Fe por la deuda

De esta forma, el funcionario dejó en claro que la Nación no tomará en cuenta una propuesta presentada hace 10 días por el gobernador Miguel Lifschitz, quien ante autoridades de su provincia propuso que la Nación cancele la deuda con una transferencia de 15.000 millones de pesos en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 625 millones, aplicando la tasa Badlar sobre el saldo, con vencimiento de la primera cuota en enero de 2018.

"No tenemos más plata, porque si no lo haríamos antes, nosotros heredamos un Estado quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero, en la medida en que tengamos los recursos vamos a pagar todas las deudas", concluyó.

Dijo además que al resto de las provincias se les está pagando "pero a lo largo de los próximos cuatro años" porque no hay más recursos.

Además, señaló que "también reciben obras, porque no sólo reciben recursos, que esperemos que el gobierno (provincial) los transforme en obras que le cambien la vida a la gente, que se transforme en una mejora en la calidad de la educación, en la calidad de la prestación de los servicios, sino que también desde el gobierno nacional hacemos obras en Santa Fe como nunca se hicieron".

