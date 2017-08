Fuerte respaldo de Mauricio Macri a la lista de Cambiemos en Santa Fe

Finalmente, Cantard miró al 13 de agosto y recordó que “los santafesinos ya elegimos hace dos años terminar con el atropello y con el autoritarismo: elegimos la justicia, el bienestar, las instituciones; elegimos la República. Pero no todos los santafesinos elegimos”, dijo, y enumeró: “Algunos santafesinos miraron para otro lado, se abstuvieron, para algunos santafesinos fue lo mismo Macri que Scioli, era lo mismo la corrupción que ser honorable, era lo mismo el populismo a la educación. Nada de eso hicimos nosotros”.

Pero también habló del kirchnerismo: “En diez años anteriores tuvimos un gobierno de asesinos seriales de oportunidades. Hoy tenemos otra oportunidad y no la vamos a desaprovechar, porque tenemos un Presidente que tiene la visión de futuro. La Argentina hoy está en condiciones de darle al mundo lo que el mundo demanda, y eso es lo que vamos a hacer”.

“Qué alegría ser parte de este equipo que va a garantizar el cambio en la provincia de Santa Fe”, dijo Albor “Niky” Cantard a su turno. “Un cambio -continuó- que logró cada argentino, que no es de los dirigentes; este cambio que es un cambio que todos los días se ve, se siente en cada rincón de la Argentina y de la provincia de Santa Fe”.

“De los 1.000 millones de pesos que el Gobierno nacional está invirtiendo en Santa Fe no hay un solo peso para el centro, porque Mauricio Macri me dijo: ‘las obras para los que menos tienen’”, dijo José Corral, quien mencionó al jardín recientemente inaugurado jardín de Alto Verde. “Pero Alto Verde tiene también la apuesta federal, tiene la Prefectura y eso también es obra del Gobierno nacional”, agregó.

Antes, el intendente José Corral había hablado de que “Santa Fe fue alevosamente discriminada en tiempos de kirchnerismo, no sólo porque no venían las obras sino porque ni siquiera nos recibían. Ahora hay un país distinto”.

También pidió que Santa Fe adhiera a la ley pymes y a la ley de accidentes de trabajo -“no puede ser que Santa Fe no haya adherido”, dijo-; criticó a la mafia de los juicios laborales y al alto impacto que tienen en las empresas; agregó que la inflación es la más baja en 9 años; y dijo que es necesario “seguir bajando los impuestos” porque “los impuestos nos están matando a los argentinos, están matando a la producción”.

“No es solamente el campo, es la Argentina. Comenzó a crecer la Argentina”, enfatizó Macri, quien dedicó un párrafo al plan de obras: “Nuestro gobierno tiene la vocación de hacer, empezando por las obras. Obras que transformen la realidad, obras que empiecen y terminen en la fecha prometida, obras que están saliendo 20 ó 30 % menos que en el gobierno anterior; obras que no van a ser nunca más sinónimo de corrupción sino sinónimo de alegría, como el jardín que vimos con José”, dijo, en alusión al intendente de Santa Fe y presidente de la UCR, José Corral, y al jardín que visitaron juntos en el barrio Alto Verde, antes del acto en Unión.

“En la Argentina empezó a volver el crédito, no sólo para la producción sino también el crédito hipotecario: hoy cada dos minutos una familia accede a un crédito para tener una una vivienda propia”, dijo el Presidente. Y tras eso enumeró el impacto en índices de la construcción, que “están llegando a un récord” porque -dijo- “la Argentina empezó a construir”.

