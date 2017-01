Funcionario compró auto "con plata de impuestos" y lo echaron

Un funcionario del gobierno de Misiones fue echado tras difundirse un video donde exhibe su nuevo auto y agradece a los contribuyentes por pagar los impuestos. El vicegobernador de la mencionada provincia afirmó que también lo denunciará. El hombre dijo que se trató de una broma enviada a un grupo de Whatsapp y que el vehículo era "prestado".

El funcionario provincial en cuestión se llama Ariel Gustavo Camacho. Filmó un video en el que muestra su nuevo auto, un Volkswagen Gol GTI, que cuesta unos 700 mil pesos, y agradeció a "todos" por el "regalo" que adquirió con "plata de los impuestos".

La grabación se viralizó a través de las redes sociales. Fue el vicegobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, quien publicó en su cuenta de Twitter que lo desplazó por "conducta ofensiva y denigrante al pueblo". Además, manifestó: "No me importan las consideraciones sobre si fue una broma o lo quieran hacer parecer. Se realizará la denuncia correspondiente".

Decidí inmediatamente separar de su trabajo el Sr Ariel Camacho por conducta ofensiva y denigrante al pueblo de la provincia. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) 17 de enero de 2017

Asumo la responsabilidad de tomar este asunto dando la cara y sin importar los costos políticos. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) 17 de enero de 2017 No me importan las consideraciones sobre si fue una broma o lo quieran hacer parecer. Se realizará la denuncia correspondiente. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) 17 de enero de 2017 El vehículo en cuestión no pertenece a la vicegobernacion ni a un funcionario público. — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) 17 de enero de 2017

Por su parte, el sitio web Misiones Cuatro publicó una supuesta conversación de Camacho con una mujer, en el que afirma a través de un audio que el video fue enviado a un grupo de Whatsapp. Allí, señala que el vehículo era prestado y que era una "broma" para sus amigos de San Pedro, de donde es oriundo.

"Me acostaron, me pegaron el escrache mal, qué gente de mierda que tenemos allá (San Pedro). Tengo un grupo de Whatsapp de 11 vagos de San Pedro y ahí dentro está el que me acostó", comentó el hombre.

"Ayer jodiendo andaba en un auto de prestado, nos mandamos de todo en el grupo, video, joda, yo no tengo ese auto ni en pedo. Uno de los vagos me mandó al muere. Subieron el video al Facebook, hicieron copias, viralizaron y ahora todo el mundo me escrachó. Dentro de mi grupo me acostaron, qué porquería, una bronca, no sabés cómo estoy", añade.