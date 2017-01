Furiosa, mostró lo que le cobraron en una pizzería marplatense

"Fui con un amigo a comer y la verdad que una vergüenza. Esto nunca me pasó, es una cosa de locos. Una atención mala y mucho que desear", mostró su indignación a través de Facebook.

Una mujer que está veraneando en Mar del Plata no aguantó la indignación y publicó en las redes sociales el ticket de 750 pesos que le cobraron por dos supremas napolitanas y una cerveza.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo