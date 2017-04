Furor en Irán por un nuevo doble de Leo Messi

Apareció otro doble de Lionel Messi, ahora en Irán. El muchacho, muy parecido físicamente al crack rosarino, luce además el mismo look que el mejor futbolista del mundo y acapara la atención de todos donde va.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo