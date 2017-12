Gato Maula Project

El quinteto de tango que fusiona el 2x4 con rock, jazz y música electrónica estrena su nuevo trabajo compuesto en su gran mayoría por temas propios. Más Que Dos Producciones.

“Bailarín” está compuesto en su gran mayoría por temas propios, incluye algunos clásicos como “La última curda” (Troilo / Castillo), “El día que me quieras” (Gardel / Lepera), y también canciones que no tienen que ver con el tango, como “El arte del buen comer” (Beilinson / Solari), atravesadas en este caso por la fusión. Además, en la presentación no faltarán temas del primer disco "Siete vidas".

El conjunto está integrado por Federico Bertero en voz, Gustavo Sordelli en bandoneón, Fernando Fontana en contrabajo y programación; Diego Corvalán en guitarra y programación, y Mariano Emanuelli en teclados.