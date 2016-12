Grandinetti: “El accionar del municipio es lento“

Por último, comentó que trabajan en el Congreso sobre el "Observatorio Malvinas" y subrayó que está en desacuerdo con el aumento en la frecuencia de vuelos a las islas hasta que no se efectivice la constitución del mismo. "Va a estar compuesto por diputados y especialistas, lo cual lo transforma en una política de Estado", aseguró.

Sobre la salida de Alfonso Prat Gay del gobierno, expresó que "tenía una visión más progresista" que los otros integrantes del gabinete. Destacó que "tuvo aciertos como la salida del default, del cepo" y advirtió que tuvo errores "que llevaron a que caiga el poder de compra del salario, al no poder frenar la inflación". "Se viene un Ministerio más ortodoxo y duro en su línea de pensamiento", concluyó.

Entrevistado por el periodista Sergio Roulier (Mesa Política, El Tres), el legislador señaló que la Municipalidad tiene "errores, que son el resultado de no haber sido oposición durante mucho tiempo".

El diputado nacional del Frente Renovador Alejandro Grandinetti manifestó que el accionar del municipio "es lento" y que se debe a la ausencia de "alternancia en el poder". Además, dijo que el Frente Progresista "no sabe cómo resolver" la inseguridad y el narcotráfico.

