Habló Nahir Galarza: "Me quieren ver llorar y doblegada"

Nahir Galarza, la joven que confesó haber matado a su ex novio, hizo declaraciones desde la comisaría de Gualeguaychú en la que se encuentra detenida. “Sé que me quieren ver llorar y doblegada, pero no lo van a lograr”, dijo.

“Por un lado tengo impotencia, pero por el otro lado soy yo quien sabe toda la verdad”, dijo al sitio BigBang News.

“Sentí la impotencia de escuchar tantas barbaridades y mentiras sobre lo que realmente pasó ese día”, insistió la estudiante de abogacía de 19 años a la que hace poco más de una semana le rechazaron un pedido de prisión domiciliaria.

Según su propia confesión, la madrugada que mató a Fernando Pastorizzo volvió a su casa, dejó el arma reglamentaria de su papá sobre la heladera y se acostó a dormir. Doce horas después, se presentó en la comisaría y admitió el crimen, según ella, para evitar el "linchamiento social" de sus padres."Sabía que si no lo hacía íbamos a quedar los tres detenidos y mi hermanito (que padece un retraso madurativo) se iba a quedar solo, huérfano", afirmó.