Habló la joven que fue embestida en un piquete

Priscila Casco es la joven a quien este jueves un motociclista atropelló en medio de un piquete de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) llevaba adelante en Circunvalación y Juan José Paso. Internada y a la espera de ser operada en su pierna, la joven contó lo sucedido y pidió Justicia. El conductor fue liberado anoche.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), la chica de 17 años que fue embestida en medio del paro general por un motociclista, alcoholizado según los testigos, quien atravesó el corte a todo velocidad, brindó su testimonio. “Estoy quebrada pero bien, gracias a dios. Tengo que esperar la cirugía. Pude salvar a mi hijo pero no merecía estar aquí”, sostuvo.

Priscila recordó el momento: “Estábamos en medio de la protesta. Mi hijo, de un año y medio, como otros chicos estaban jugando. Me dijeron 'ojo' pero yo me quedé ciega, lo fui a buscar, no vi moto, no vi nada. Y después sentí que la moto me arrastraba”, confió. El nene, por su parte, sufrió politraumatismos.

La joven contó que fue a la protesa “para acompañar a la gente”. Según señaló tiene un plan social y aclaró que nadie de la organización del piquete le pidió algo a cambio de su asistencia.

Finalmente, pidió Justicia. “Que pague por lo que me hizo, puso haber matado a cualquier chico”, manifestó en relación al conductor del rodado quien anoche fue liberado por orden judicial de la comisaría 20° donde fue había sido trasladado por Gendarmería tras su captura.