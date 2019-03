Habló la joven que fue robada y manoseada: tiene miedo y perdió el trabajo

La joven que fue robada en un negocio de ropa del centro de Rosario, amenazada con un cuchillo y manoseada por un delincuente, aseguró que ya no volverá a trabajar por “miedo” a que le vuelva a suceder algo así. El robo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local.

La víctima, de espaldas a la cámara por temor, le contó su caso al periodista Juan Pedro Aleart en El Tres. “A las 5 y media de la tarde entró esta persona, yo fui a su encuentro porque me di cuenta que tenía una actitud bastante raro”.

“Le pregunté si lo podía ayudar en algo e inmediatamente sacó una cuchilla y me dijo que no me haga la estúpida que me iba a robar”, continuó según se pudo ver en el video que difundió Rosario3.com el sábado pasado.

“Me pide que abra la caja y saca lo que había de plata. Pensé que se iba a ir, pero me dijo «ahora te toca a vos»”, relató después la víctima.

“Me lleva al baño, me pide la llave y le dije que ese baño no tenía llave. Entonces empezó a tocarme por abajo de la ropa”, continuó la chica, muy afectada por el suceso.

Y siguió: “Me dijo que no grite, que me quede callada. Me puso el cuchillo en la garganta mientras me tocaba”. Y la amenazó: “Me dijo que no diga nada de lo que pasó, que si decía algo me iba a buscar y me iba a matar”.

“En el video se puede ver que duró un minuto o dos minutos, pero para mí fue una eternidad”, confió. Y afirmó que estuvo “todo el fin de semana sin poder dormir”.

Por último, aseguró que no regresará a trabajar en ese lugar: “No, no voy a volver, así que ahora tengo que salir a buscar trabajo. Tengo miedo de que vuelva y me encuentre ahí”.