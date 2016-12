​​​​​​​Hallan el cadáver de una joven dentro de una valija

"A raíz de la lluvia, se decidió que lo mejor para preservar el cuerpo y cualquier evidencia, era que el cadáver sea trasladado a la morgue tal y como estaba dentro de la valija. Por eso el médico forense que acudió al lugar no pudo ver si había algún tipo de lesión específica", dijo una fuente policial.

Los voceros indicaron que aún no se sabe cómo murió la mujer y si efectivamente fue víctima de un homicidio, como se sospecha, por lo que se aguardaban los resultados de la autopsia en la morgue de Ezpeleta.

El cadáver de una mujer de entre 20 y 25 años aún no identificada y que se encontraba desnuda fue encontrado este lunes dentro de una valija abandonada en un volquete. El hallazgo se realizó en la localidad bonaerense de Quilmes Oeste.

