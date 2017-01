Hallaron el cadáver de un hombre en el río

Personal de Prefectura nacional se hizo cargo de recuperar el cuerpo que todavía no fue identificado. Se trata de una persona de unos 80 años. Se esperan las primeras pericias médicas para conocer la causa de muerte.

