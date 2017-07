Hallaron muerta a una nena de 5 años que salió a comprar caramelos

La quiosquera fue la última persona que vio con vida a la nena. Relató que le vendió las golosinas y le entregó 30 pesos de vuelto. El dinero y los caramelos no fueron encontrados junto al cadáver.

Gabriela Viera, mamá de Luna, contó que este miércoles por la tarde le dio a su hija 50 pesos para que comprara caramelos en el quiosco del barrio. Cuando notó que no regresaba salió a buscarla con familiares.

