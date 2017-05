La locura y la razón en una sociedad hipócrita, de engaños y frustraciones. Hámle, sombrío y sarcástico pero lúcido, príncipe de una villa miseria dedicada a la prostitución, retrata de forma escalofriante la lucha constante entre el ser y el no ser, entre el bien y el mal.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo