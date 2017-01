¿Hay un tercero en discordia entre Barbie Vélez y Cande Ruggeri?

“Sé que no hay un hombre en el medio, se quieren muchísimo y Barbie me dijo que está todo perfecto, está todo bien”, afirmó la actriz.

A pesar de que ellas no lo quieren admitir, Barbie Vélez y Candela Ruggeri se pelearon durante su estadía en Punta del Este. Obviamente que puede ser solo una pelea de chicas y todo puede volver atrás en muy poco tiempo.

