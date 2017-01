“Hay una amplísima mayoría del radicalismo en avalar a Cambiemos”

El presidente del radicalismo santafesino, Julián Galdeano defendió la consolidación de la alianza con Cambiemos. Dijo que hay una “amplísima mayoría” dispuesta a “avalar esta coalición política” y respondió críticas, sobre todo, de propios. Este lunes el intendente de Santa Fe y titular de la UCR a nivel nacional, José Corral se reunió con el presidente Mauricio Macri para analizar la estrategia electoral de Cambiemos. Al respecto, Ricardo Alfonsín advirtió que si sólo se habló de estrategias electorales, “se equivocó el rumbo”; en tanto el ex vicegobernador Jorge Henn pidió directamente que el radicalismo se vaya de Cambiemos.

