Heridos y detenidos en la última audiencia del juicio a Milagro Sala

Estamos intentando ingresar a la audiencia que es pública, pero en la Jujuy de Morales no hay Estado de derecho. #LiberenAMilagro pic.twitter.com/KxD7KqOzP1

Si bien se preveía que este miércoles pudiera conocerse el veredicto del juicio (es por un escrache contra el ahora gobernador Gerardo Morales en 2009), la decisión se comunicaría el jueves, ya que todavía no finalizaron las declaraciones testimoniales previstas.

Unas 40 personas, entre ellas diputadas como Mayra Mendoza, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada e integrantes de organismos de derechos humanos, que pugnaban por ingresar a la sala de audiencias, fueron reprimidos por uniformados de la policía jujeña y de la federal.

