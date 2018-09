Herramientas para verificar que un trabajo científico no ha sido plagiado

Imaginá que, tras todo el tiempo que has empleado en realizar las novedosas aportaciones de tu tesis o el esfuerzo que has invertido en redactar un relevante artículo científico, de repente encontrás tus ideas en otros trabajos e investigaciones, pero sin hacer referencia a tu autoría y, por supuesto, sin citar tu trabajo y la originalidad de tus ideas.

Desafortunadamente, has sido víctima de un plagio y seguro que ese hecho te causa una gran frustración, al igual que te obliga a denunciar tal injusticia y demostrarlo en la comunidad científica y en el ámbito universitario, según Universia.

Si has sido capaz de imaginarte lo injusto de esta situación, no olvidés tenerlo presente cuando estés redactando un trabajo, aunque se trate de un pequeño proyecto para una asignatura o expongas ideas en tu blog o ante otras personas.

Internet y las plataformas sociales han ampliado los canales para compartir ideas, pero también han aumentado el mal hábito de la apropiación intelectual y de usar como propias las aportaciones y descubrimientos de otros profesionales.

Afortunadamente, y paralelamente, han surgido diversos tipos de herramientas creadas con la finalidad de detectar plagios, comprobar autorías y demostrar la originalidad de una idea.

Cuando entregues tus trabajos en la Universidad, recordá que tus profesores o colegas pueden usar estas herramientas de forma libre para comprobar si tu aportación es fruto de un plagio y es la forma más efectiva de solventar sospechas y de colaborar en la reputación y profesionalidad de la comunidad académica.

Herramientas para detectar plagios

1. Google Scholar

Introducí una frase encomillada y te saldrán todos los documentos donde aparece.

2. Copyleaks

Tiene su propia aplicación móvil y actúa sin importar formato o idioma.

3. Paper Rater

Muy útil para el plagio, pero también para chequear errores gramaticales y repetición de vocabulario.

4. Scan my Essay

Cuenta con una base de más de 10 millones de documentos y puedes reportar el plagio directamente a otras personas.

5. Plag Scan

Es necesario registro, pero incluye diversas funciones para analizar trabajos, recibir avisos y organizar documentos subidos.

6. Viper

Cotejá datos con 14 billones de webs, revistas, libros o artículos, detectando reproducciones de contenido.

El miedo al plagio no debe de limitar que uses otras fuentes o referencias para tus trabajos o como punto de partida para tu proyecto de tesis o investigación. Solo debés ser muy profesional y riguroso con la forma de citar ideas de otras personas y remitir a los trabajos o artículos de los que has extraído tales ideas.