Hijos del Dragón

El nuevo espectáculo de Seba de Caro y Diego Chak es un show de humor que mezcla la vida, el buen gusto y el cine.

El el ciclo Un Verano Fresquito.

Sebastián de Caro

Desde niño es fanático del cine y los comics. A mediados de los ‘90 trabajó como actor en televisión en el programa Montaña Rusa y a finales de esa década, a los 23 años, debutó como director de cine con el largometraje Rockabilly. También dirigió Vacaciones en la tierra, De noche van a tu cuarto, Recortadas y 20 mil besos, más algunos mediometrajes, cortos y videoclips.

Escribió para diferentes medios gráficos como la revista La Cosa. Editó su primer libro de comics, Doméstico, ilustrado por Diego Greco, y participó junto a Gastón Pauls en la serie Todos Contra Juan.

Diego Fernández

Es comediante de Stand Up desde 2009, participo de shows en el Paseo La Plaza, Konex, Boris Club, Festival de Stand Up de Ushuaia entre otros escenarios de la Argentina y grabó dos especiales de Stand Up para el canal Comedy Central.

Además se desempeña como locutor nacional en televisión y publicidades.