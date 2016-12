Historias de padres separados de sus hijos

Historias como éstas, aseguraron los tres, se repiten pero no se escuchan. Los tres coincidieron es que es muy difícil hacer valer sus derechos como padres en un ámbito en el que las mujeres parecen ser las privilegiadas. O que la Justicia parece preferir mirar para otro lado.

Su caso es distinto al resto porque, aseguró, en una ocasión la Justicia lo escuchó. Como su ex se negaba a que el nene pasara tiempo con él, le impedía llevárselo hasta que consiguió que la multara por obstruir el vínculo.

“La nena declaró que no me quiere ver, pero es falso”, aseguró Sebastián y señaló que una psiquiatra corroboró que la chiquita habló bajo presión.

Hace un año y medio que Sebastián no ve a su hija de seis años. En 2011 su mamá se la llevó a Paraná sin decirle nada. Después de una denuncia y de mucho buscarla, la reencontró. Pero ahora, su mamá se la volvió a llevar y a una nueva denuncia le respondió, según él, con una mentira. Lo denunció, dijo, de abuso.

La historia de este otro Adrián es distinta. Logró que la Justicia multara a su ex pareja por no permitirle ver a su nene.

A Sebastián directamente le pusieron un “bozal legal”, no puede hablar sobre su hija, a quien no ve desde hace un año. En 2011, su madre se la llevó, sin avisarle, de la ciudad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo