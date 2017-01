Identificaron gen que causaría la depresión

Los científicos se centraron en analizar no tanto el diagnóstico, sino los síntomas, lo que permite determinar la predisposición de una persona a caer en una depresión.

"La clave fue no estudiar cada variante genética por separado, como es tradicional, sino el gen completo, especialmente las variantes que alteran el ADN", apuntó Axenóvich.

Científicos rusos lograron identificar un gen que sería el causante de la depresión. "Hasta ahora no se había encontrado ni un solo gen que fuera catalizador de la depresión. La información que lleva el gen que hemos identificado es muy valiosa", dijo Tatiana Axenóvich, catedrática de Biología del Instituto de Citología y Genética (ICG) de Novosibirsk (Siberia), según consignó la agencia Efe y reprodujo docsalud .

