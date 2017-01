Impresionante raid de un ladrón que terminó en tiroteo y vuelco

Pero el raid del ladrón no terminó ahí. Varios móviles policiales, alertados del hecho, comenzaron una persecución a la camioneta a lo largo de bulevar Avellaneda hacia el sur.

Un impresionante raid delictivo ocurrió en las últimas horas de este viernes cuando un hombre robó una lujosa camioneta y en su huída chocó contra la pared de una casa, ocasionándoles heridas leves a dos mujeres. Pero el episodio no terminó ahí: el delincuente siguió con su alocada carrera y luego de tirotearse con la policía volcó el vehículo la zona sur de la ciudad.

