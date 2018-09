Incidentes con Alberto Fernández en un restaurante de Puerto Madero

El ex jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, vivió un momento más que incómodo en un restaurante de Puerto Madero, cuando fue insultado por un comensal.

Un hombre se encontraba con su hija y cuando la joven se fue al baño comenzó a gritarle al dirigente político.

“Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de puta…”, le gritó al hombre a Fernández, según relataron testigos a Infobae.

El ex jefe de Gabinete se levantó de su mesa y le pidió que se alejara y lo dejara cenar tranquilo, pero el hombre continuó con los insultos.

El propio Fernández contó que en un momento se levantó de la mesa y fue hasta la del hombre que lo insultaba.Que también se levantó.

“Venía directo a pegarme, me acerco y me golpea con su hombro en mi cuerpo y se cae al piso. Comienza a gritar que yo le había pegado. Todos los presentes le pedían que finalizara con ese acto porque nadie lo había tocado pero seguía gritando y estaba claramente alcoholizado”, señaló.

Frente al disturbio los encargados del restaurante La Cabaña llamaron a la Prefectura, encargada de la seguridad en Puerto Madero, y al ver la situación decidieron que no ameritaba labrar un acta.

“Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será”, dijo el ex jefe de Gabinete.