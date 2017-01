Incidentes durante una fiesta en la playa de Villa Gesell

"No hay negocio para los balnearios. Nosotros tenemos que pagar seguridad para evitar chicos borrachos ingresen al parador", aseguró Marquino, quien sin embargo resaltó: "Esta es la primera vez que hay problemas con la policía".

"Hace unos 10 años que los chicos de los barrios de Gesell se instalan con sus autos y sus parlantes en distintos puntos de la rambla. Se llegan a juntar unas 4.000 mil personas, pero es algo completamente espontáneo, no hay intervención alguna de los balnearios", dijo a la agencia Télam Claudio Marquino, uno de los responsables de "El Náutico", donde ocurrieron los incidentes.

