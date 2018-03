Indra Mantras combina los milenarios sonidos de la India con ritmos pop, World Music y latinoamericanos. El proyecto fue creado por Ignacio Escribano con el objetivo de popularizar los mantras y elevar los valores humanos en la sociedad a través de la música.

El repertorio, además de mantras, incluye canciones en inglés, español y portugués -con evidentes influencias de bandas y artistas como The Beatles, Pink Floyd, Queen, Peter Gabriel, Bob Marley, Caetano Veloso, Chico César, Tom Jobim y Jorge Drexler, entre otros-.



En este ultimo tiempo Ignacio se encuentra dando conciertos como artista solista por todo el país, recorriendo no solo Argentina sino también países de Latam y EEUU. Es un show intimo y acústico por el que se recorren los 4 discos de Indra Mantras (Niranjana, Living Sessions, Everything is love y Siente), más algún tema nuevo del 5to disco, que está en plena producción. Ignacio tiene editados, además, dos discos de folklore argentino: Por el sendero y De tierra y viento.

Descripción:



En el concierto, Ignacio Escribano -en voz, guitarras, ukelele, samplers y loops- interpreta temas de los 4 discos de Indra Mantras (Niranjana, Living Sessions, Everything is love y Siente), y recorre, además, el universo sonoro de artistas como The Beatles, PInk Floyd y Bob Marley; la música popular brasilera, argentina y latinoamericana (Caetano Veloso, Jorge Drexler, Atahualpa Yupanqui). Así, los mantras se amalgaman con temas clásicos de la música occidental (como el tradicional Gayatri Mantra, con While my guitar gently weeps; o Hari Sundar, con One Love).

Otras características distintivas del concierto son la fuerte conexión e interacción con el público y las historias y relatos que complementan el aspecto meramente musical. La respuesta de la gente termina siendo unánime: “Nos vamos llenos de paz, alegría,

entusiasmo, energía y amor. Un verdadero viaje de la mente al corazón”.

Es interesante destacar que si bien el público cautivo de Indra Mantras era en sus orígenes más afín al yoga y lo referente “a la India”, cada vez más gente proveniente de diversos ámbitos se acerca a disfrutar de la música, el contenido y la energía que se genera en cada show.