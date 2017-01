"Inquilinos y propietarios se ven perjudicados"

“Las inmobiliarias son simples intermediarias. Cobramos cuando alquilamos, no nos sirven las viviendas vacías. Se deben tomar medidas en conjunto, ver como hacer para que el inquilino llegue a pagar el alquiles, opciones de vivienda para la clase y acceso al crédito hipotecario”, concluyó.

Para la Cámara de Inmobiliarias de Rosario los alquileres en la ciudad aumentaron el último año el 25 por ciento y no alrededor del 35, como sostuvo un informe del Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular. Además, el presidente de la Cámara, José Ellena, opinó que por la situación del mercado, tanto inquilinos como propietarios "se ven perjudicados".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo