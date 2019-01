Intentaron violarla y arrojaron a su hijo al río

Una joven mamá cordobesa que volvía de vacunar a su nene este martes fue sorprendida por dos hombres que intentaron violaron. Se resistió y arrojaron a su hijito al río. Fue en Río Segundo.

Nani Müller contó en Facebook del terrible momento que vivió el martes pasado cuando regresaba a su casa con su hijo. Caminaban por la costanera del Xanaes cuando dos hombres la abordaron con armas blancas y la arrastraron hacia el río.

“Venía de vacunarlo y sobre la calle Alem me aparecieron dos tipos en moto, quienes me empezaron a amenazar, diciendo que siguiera caminando para adelante, que no gritara, que no hiciera nada que llamara la atención porque si no me iban a matar a mi hijo”, escribió la mujer.

Después de obligarla a ir hasta un barranco, uno de los hombres intentó violarla. Müller se resistió y entonces uno de sus agresores la ahorcó con una “especie de cable”, le rompió el corpiño y se sentó arriba suyo. Ella siguió resistiendo hasta que finalmente uno de los agresores agarró a su hijo y lo tiró al río.